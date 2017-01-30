Kırşehirli sporcu Türkiye rekoru kırdı

KIRŞEHİR (AA) – Türkiye Minikler Salon Şampiyonasında Kırşehirli okçu İpek Güneş, atışlarda Türkiye rekoru kırdı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan, Türkiye Minikler Salon Şampiyonasında mücadele eden Güneş’in rekor kırdığı ve Kırşehir Bayan Okçu takımı Minikler Türkiye Şampiyonu olduğu belirtildi.

Samsun’da düzenlenen şampiyonada İpek Güneş sıralama atışlarında Türkiye’nin önde gelen okçu kulübü sporcularını geride bırakarak Türkiye rekoru kırıp altın madalya kazandığı vurgulanan açıklamada, sporcunun genel madalya sıralamalarında ise ikinci olarak gümüş madalya sahibi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İpek Güneş, Betül Demirbaş ve Kübra Sariye Yavuz’dan oluşan Bayan Okçu Takımının ise topladığı puanlar sonunda Minikler Salon Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olarak birincilik kupası aldığı aktarıldı.

Şampiyonaya Okçular Vakfı, Bursa Okçuluk Spor, Bozoklar Okçuluk, Marmara Okçular ve Ankara Okçular Kulüplerinin katıldığı belirtildi.