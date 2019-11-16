Kırşehirli sporcular Avrupa'da başarılı oldu
KIRŞEHİR (AA) – Bosna Hersek'de düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonasında Kırşehirli sporcular üçüncü ve beşincilik elde etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bosna Hersek'in Mostar kentinde düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonasına 32 ülkeden bin 80 sporcu katıldı.
Kırşehir'den şampiyonaya katılan Elif Dursun, 36 kilogramda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Aynı şampiyonada mücadele eden Melik Gök ise 46 kilogramda beşincilik elde etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, Elif Dursun ve Melik Gök'ü kazandıkları Avrupa derecelerinden dolayı tebrik ederek, başarı diledi.
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