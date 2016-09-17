Kırtasiye ürünlerinde 'ucuza kaçmayın' uyarısı

TÜDER Genel Başkanı Küçük, kırtasiye ürünü alırken üzerinde TSE damgası bulunan veya Avrupa Birliği’nden bir üreticinin beyanını simgeleyen ‘CE’ belgesi olan ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

DÜZCE (AA) – Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiye alışverişlerinin yoğunlaştığını belirterek, “Ailelere çağrımız, kırtasiye ürünü alırken çocuklarımıza ‘ucuz’ diye kanserojen maddeler içeren ürünleri değil, üzerinde TSE damgası bulunan veya Avrupa Birliği’nden bir üreticinin beyanını simgeleyen ‘CE’ belgesi olan ürünleri tercih etmesi ve yaptığı alışverişin mutlaka faturasını almasıdır” dedi.

Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırtasiye ürünlerinde kullanılan birtakım kimyasal maddelerin gelişme çağındaki çocuklar ve insan sağlığı için olumsuz etkileri olabileceğini söyledi.

Türkiye’de son yıllarda başta Çin menşeli olmak üzere ithal edilen kırtasiye ürünlerinin piyasaya ucuz bir şekilde sunulduğunu dile getiren Küçük, “Bu tür ürünler çocuklarımız için çok tehlikeli. İlerleyen yaşlarda ciddi sağlık problemlerine yol açtığı kanıtlanmıştır. Kokulu, plastik silgileri, kalemleri çocuk istemeden ağzına götürüyor. Ders esnasında dikkati dağılıyor. Bu konularda da çocukların uyarılması lazım.” diye konuştu.

Küçük, ne olduğu belli olmayan maddelerden üretilen çantaların, yemekler için saklama kabı ve kalemliklerin, boyalı, renkli ve albenisi yüksek şekilde imal edilerek satışının arttırılmaya çalışıldığının altını çizdi.

Çok renkli ve göz alıcı ürünlerden uzak durulmasını isteyen Küçük, şöyle devam etti:

“Bu tip ürünler ilerleyen yaşlarda kanser, hormonal dengesizlikler ve her şeyden önemlisi bağımlılık yaratıyor. Tüketiciler Derneği olarak ailelere çağrımız, kırtasiye ürünü alırken çocuklarımıza ‘ucuz’ diye kanserojen maddeler içeren ürünleri değil, üzerinde TSE damgası bulunan veya Avrupa Birliği’nden bir üreticinin beyanını simgeleyen ‘CE’ belgesi olan ürünleri tercih etmesi ve yaptığı alışverişin mutlaka faturasını almasıdır.”

Küçük, fiyatı ucuz diye çocukların sağlığının tehlikeye atılmaması gerektiğini ifade ederek, “Velilerimiz bu dönemde yaptığı her alışverişin fişini ya da faturasını mutlaka alsın. Bozuk ya da hatalı ürünlerle karşılaştıkları zaman hem tüketici hakem heyetine başvurma açısından hem de çocuklarımızı belgeli veya faturalı hayata alıştırma açısından önemlidir.” şeklinde konuştu.