Kış aylarında soba ve elektrikli ısıtıcılara dikkat

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi, gece yatarken ya da kısa süreli bile olsa evden ayrılırken sobaların söndürülmesi, elektrikli ısıtıcıların prizden çekilmesi ve ocakların kapatılması uyarısı yaptı. Sipahi evlerde yangın söndürme tüpü bulundurmanın önemine dikkat çekti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada İtfaiye Daire Başkanı Sipahi’nin uyarılarına yer verildi. Ev ve iş yeri yangınlarına karşı vatandaşları uyaran Sipahi, kış aylarında daha çok kullanılan soba, ocak ve elektrikli ısıtıcıların yangına neden olduğunu belirtti.

Sipahi, ısıtıcıların, perde, yatak, koltuk ve dolap gibi kolay tutuşabilecek eşyalardan uzak yerlere konulması gerektiğinin altını çizerek, yangınların daha çok tedbirsizlik ve ihmal nedeniyle çıktığına vurgu yaptı. Sipahi, hasta, yaşlı, zihinsel özürlü ve çocukların evde yalnız kalmamaları gerektiğine dikkat çekti.

Yanan sobanın, prize takılı elektrikli ısıtıcının, söndürülmemiş ocağın, çocuklar için büyük tehlike oluşturduğunu kaydeden Sipahi, konut, iş yeri ve motorlu araçlarda mutlaka standartlara uygun yangın söndürme tüpü bulundurulması gerektiğini de ifade ederek, şunları kaydetti:

“Gece yatarken veya kısa süre için olsa bile evden ayrılırken; sobaları söndürün ve sönmesini bekleyin, elektrikli ısıtıcıları prizden çekin, ocakları kapatın. Yangını meydana getiren unsurların kontrol altına alınması veya ortadan kaldırılması, yangınla mücadelede en etkin yöntemdir. Yangın söndürme tüpü bulundurun ve gerekli bakımlarını zamanında mutlaka yaptırın.”