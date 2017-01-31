Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti “arabaşı”

YOZGAT (AA) – MUHAMMED NURİ ERDOĞAN – Yozgat’ta kış mevsiminin vazgeçilmez yöresel yemeklerinden arabaşı, köy odalarında vatandaşları bir araya getiriyor.

Av hayvanları, hindi, kaz veya tavuk etiyle pişirilen sıcak çorba ile soğuk hamurun buluştuğu arabaşı, asırlardır komşu ve akrabaların bir araya gelerek kaynaşmasına vesile oluyor.

Yozgat Belediyesi tarafından 2012 yılında TSE’ye Yozgat adına tescillenen arabaşı, akşam oturmalarında misafirlere ikram edilerek sıcak sohbetlere de zemin oluşturuyor.

Köy odasında arabaşı geleneğini sürdüren, Sarıkaya ilçesine bağlı Ilısu köyü muhtarı Kömüş Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yozgat’ın yöresel yemeği arabaşı geleneğini bugün köy odalarında yaşattıklarını söyledi.

Arabaşının özellikle kış mevsiminde içildiğini ifade eden Öztürk, “Geçmişimizden gelen bu kültürü köy odamızda yaşatmaya çalışıyoruz. Arabaşı, birlik ve beraberliğimize de vesile oluyor. Sıcak çorbanın yanında sıcak sohbetler de oluşuyor. Sağ olsunlar köylülerimiz evlerinde yaptırdıkları arabaşını getiriyorlar, odamızda bir araya gelerek yiyoruz.” diye konuştu.

İl Genel Meclisi Üyesi Murat Yıkılmaz da kış mevsimi geldiğinde köy odası geleneğinin yaşatıldığını, köy halkının kahveye veya başka yerlere gitmek yerine burayı tercih ettiğini belirtti.

Bu kültürü, arabaşıyla devam ettirdiklerini anlatan Yıkılmaz, “Köylüler bu odalarda toplanıyor, iki güne bir, üç güne bir, vatandaşlar sırayla arabaşı yaptırıyor. Köylülerin toplanmasına vesile oluyor. Bu da köy odası kültürünün yaşamasını sağlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

– Sıcak çorbayla soğuk hamurun buluşması

Arabaşı çorbası kavrulmuş un, acı biber, tavuk, kaz, hindi gibi kanatlı hayvan etiyle pişiriliyor.

Arabaşının hamuru un, su ve tuzla hazırlanıyor. Kaynayan suyun içine atılan un, karıştırılarak bulamaç kıvamına getiriliyor. Daha sonra bir tepsiye dökülen hamur soğutuluyor.

Kaşığa önce soğuk hamur, ardından çorba alınıyor ve çiğnenmeden yutuluyor.