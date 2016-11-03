Kış aylarının vazgeçilmezi Boza

Eskişehir’de güz mevsiminin sonuna yaklaşırken havaların soğuması, vatandaşı boza içmeye yönlendirdi. Bilhassa kış aylarında daha fazla seçim edilen boza, Eskişehir’de yaz aylarında da bundan böyle tercih ediliyor. Çoğu gribal enfeksiyona aleyhinde direnci arttıran boza, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde de kayda değer bir rol oynuyor.

Yaklaşık 25 yıldır boza yapan çalışan Özbek Özkonak, bu içeceğin Eskişehir gibi eksik sayıda ilde bilindiğini anlattı. Bozanın insan vücudunun bağışıklık sisteminin güçlendirdiğini söyleyen Özkonak, “Bizim yaptığımız bozanın ön önemli ayrıcalığı koruyucu madde içermiyor olması. Ürünlerimizi jurnal yaptığımız için hiçbir koruyucu madde kullanmıyoruz. Böylelikle vatandaşlarımızın daha sağlıklı ürünler içmesini sağlıyoruz” dedi.

“Annelere süt yapma özelliği var”

Bozanın, bebekli annelerde süt yapımına yardımcı olduğunu da aktaran Özkonak, “Boza, içerisinde bulundurduğu D ve B vitamini ile anneler için süt yapma özelliğini taşıyor. O yüzden tercih dilen bir içecektir. Boza, süt yapma özelliği olduğu için doktorlar kadar da nasihat edilen bir meşrubat haline geldi. Yazın bile bu yüzden fazla birey gelip istek ediyordu. O yüzden artık yazları da boza üretiyoruz. Boza bundan böyle yaz içeceği de oldu” ifadelerini kullandı.

“Açlığı bir nebze de olsa kesiyor”

Gribal enfeksiyonlarda düzenli ve ekşi şekilde tüketildiği takdirde bozanın bir koruyucu madde olduğuna uyarı çeken Özkonak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Boza birazcık daha ekşi tüketildiği taktirde sizi gribe karşısında daha fazla korumuş oluyor ve bu enerji veriyor. Kışın içiliyor fakat şeker de içerdiği için enerji veren bir içecek. Bir kadeh içtiğiniz vakit tokluk şehvetli verir. Acıktığınız süre bir bardak için bir süre size tokluk duygusal verir. O yüzden besleyici ve hazmı basit bir içecek.”

Burak Tekin

ESKİŞEHİR