Ana Sayfa   >   Genel   >   Kış lastiği uygulaması

Kış lastiği uygulaması

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde, Türkiye’de kayıt edilmiş olsun ya da olmasın, şehir halkı içi taşımacılıkta kullanılan tüm kamyon, cazibeli, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince ‘A’ türü yetki be.

04 Aralık 2016 Pazar, 10:09
kis-lastigi-uygulamasi

Benzer Konular

buyuksehir-belediyesi-genel-sekreteri-kilcadan-baskan-tutala-ziyaret
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kılcadan Başkan Tutala ziyaret
evleri-yanan-aile-yardim-bekliyor
Evleri yanan aile yardım bekliyor
huglu-mahallesinde-toki-konutlarinin-insaat-calismalari-basladi
Huğlu Mahallesinde TOKİ konutlarının inşaat çalışmaları başladı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde, Türkiye’de kayıt edilmiş olsun ya da olmasın, şehir halkı içi taşımacılıkta kullanılan tüm kamyon, cazibeli, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince ‘A’ türü yetki belgelerine açıklanmış otomobillere, 1 Aralık ile peşine düşüp takip eden yılın 1 Nisan tarihleri aralarında kalan dört aylık dönemde kış lastiği faydalanma zorunluluğu getirildiğini duyurdu.
 

Halil Dağ
TEKİRDAĞ 

haber haberi haberler kar lastiği kış lastiği

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet