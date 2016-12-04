Kış lastiği uygulaması

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde, Türkiye’de kayıt edilmiş olsun ya da olmasın, şehir halkı içi taşımacılıkta kullanılan tüm kamyon, cazibeli, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince ‘A’ türü yetki belgelerine açıklanmış otomobillere, 1 Aralık ile peşine düşüp takip eden yılın 1 Nisan tarihleri aralarında kalan dört aylık dönemde kış lastiği faydalanma zorunluluğu getirildiğini duyurdu.



Halil Dağ

TEKİRDAĞ