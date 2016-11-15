Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği 2016 uygulaması ne zaman başlıyor?

Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor. Peki kış lastiği uygulaması hangi tarihten itibaren başlayacak? Kış lastiği takmayanlara ne değin suç oluşturan kesilecek? Cebinizin yanmasını istemiyorsanız haberimize dikkat edin!

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlıyor

Zorunlu kış lastiği takma uygulaması, 1 Aralık perşembe günü başlıyor. Kurala uymayan araçların işletmecilerine 602 lira cinayet uygulanacak. Aralık 2016’da başlayan kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2017 tarihinde sona erecektir. Vatandaşlarımızın 4 aylık zaman içerisinde kış lastiği kullanması zorunludur.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012’de yürürlüğe giren “Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Mevzuat”e kadar, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmamış araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek. Kurala uymayan araçların işletmecilerine 602 lira suç oluşturan uygulanacak. Söz konusu tatbik, 1 Nisan’da sona erecek.

Niçin kış lastiği kullanılıyor?

Kış lastiklerinin yapısında bayağı lastiğe kadar daha fazla kauçuk kullanılmaktadır. Bu da lastiğin daha yumuşak olmasını sağlamakla beraber daha soğuk hava şartlarına dayanıklılığını arttırmakta. öte yandan Kış lastiği yola daha sağlam bastığı için fren mesafesini de kısaltmaktadır.

“Servis araçları bütün bakımlı olmalı”

Apaydın, yaptığı açıklamada, kışın yoğun yaşandığı bölgelerimizde kar nedeniyle çok sayıda aracın yolda kaldığını hatırlatarak, “Özellikle taşımalı eğitim yapılan yerlerde servis sürücüleri araçlarının kışlık bakımlarını yapmadan, kurtarıcı vasıta gereçlerini aracında bulundurmadan trafiğe çıkmamalıdır. Mutlaka araçlara kışlık lastikleri takılmalı, çekme halatı ve kış zincirlerini araçlarında bulundurmalıdır. Bilhassa sabahtan saatlerinde oluşacak bakımlı buzlanmalara aleyhinde tedbirli olunmalı. Ani soğuklar sebebiyle camlarımızda oluşacak buharlaşma ve buzlanma için de antifirizli sırça suyu kabının doymuş olduğunu, klimanın çalıştığını kontrol edin. Taşıdığınız öğrenciler veya yolcular dahil herkesin güvenlik kemerlerinin takıldığından belli olun” diye konuştu.

Adi lastik ile Kış lastiği arasındaki ayrım nedir?

Sürücülerin normal hava koşullarında kullandıkları yaz lastikleri hava sıcaklığının +7’nin altına düştüğü sırada yoldaki ıslak zeminde yeterince algılama sağlayamaz. Kış lastikleri ise içeriğindeki daha fazla ve doğal kauçuk doğruca 0’ın altındaki sıcaklıklarda yumuşak yapısını koruyarak yola tutunma özelliğini korumaktadır. Ayrıca üzerindeki özel deseni ile de ek çekiş imkanı sağlamaktadır.