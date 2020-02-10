Kış sporu etkinliği Red Bull Homerun Erciyes'te yapıldı
KAYSERİ (AA) – Türkiye'nin en önemli 4 kayak merkezinde de gerçekleştirilen yılın en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun, Erciyes'te de yapıldı.
Kartalkaya, Uludağ ve Palandöken'de binlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkununu bir araya getiren etkinliğin Erciyes ayağı gerçekleştirildi.
Yarışmacıların önce 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaştığı, ardından en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştığı Red Bull Homerun'da her merkezde kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoride yarışlar yapıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ iş birliği ile Audi'nin sponsorluğunu üstlendiği Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Red Bull Homerun'da Türkiye'nin ilk uluslararası tanınırlık belgesi alan kayak merkezi olan Erciyes'in kazananları çekişmeli bir yarış sonunda belli oldu.
Adrenalin dolu yarış sonunda Erciyes'te erkekler kayakta Mustafa İnci, erkekler snowboardda Mustafa Zeyneloğlu, kadınlar kayakta Mariana Nalosnik ve kadınlar snowboardda Berfu Aygen birinci oldu. Dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.
– Red Bull Homerun hakkında
Dünyanın en önemli kayak merkezlerinde 10 yıldan uzun süredir düzenlenen Red Bull Homerun, global çapta düzenlenen bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Etkinliğe katılanların önce ekipmanlarına ulaştıkları, sonrasında da kayak ya da snowboardlarıyla en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştıkları Red Bull Homerun'da en önemli kural katılımcıların birbirlerine temas etmemeleri.
Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Red Bull Homerun, dünyadaki örneklerinden farklı olarak Türkiye'de 4 kayak merkezinde düzenlendi.
-
Sivaslı lokantacılardan Sivasspor taraftarına yemek ücretlerinde indirim
-
Konya Barosu Başkanı Aladağ'dan Kadir Şeker açıklaması:
-
Kış sporu etkinliği Red Bull Homerun Erciyes'te yapıldı
-
Karapınar'da çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı
-
Yozgat'ta kar nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı
-
ÇEDAŞ ekipleri arıza giderirken yaban hayatını da unutmuyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.