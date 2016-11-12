Kısa-cada ödüller sahiplerini buldu

Selçuk Üniversitesi Iletişim Fakültesi kadar düzenlenen 16. Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali değişik etkinliklerle devam ederken festivalde dereceye giren filmler de düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen festivalin ödül törenine Selçuk Üniversitesi Iletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Iletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Birim Başkanı ve Karnaval Yöneticisi Prof. Dr. Aytekin Can, jüri üyesi sanatçılar, yönetmenler, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Törenin başlangıç konuşmasını yapan Irtibat Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı ve Festival Yöneticisi Prof. Dr. Aytekin Can, “Bu sene festivalimizin gün sayısını artırdık. Film gösterimlerinin yanı sıra söyleşilerle ve farklı alanlara yönlendirilmiş etkinliklerle daha renkli ışık halkası geldi. Ödül alan ya da alamayan bütün kısa filmcileri tebrik ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardındaki festivalin jüri üyeliğini yapan yönetmenlere, oyunculara, öğretim üyelerine ve festivale bedensel yardım sağlayan sponsorlara protokol üyeleri kadar teşekkür belgesi ve heykelciği takdim edildi.

Genç yönetmenler ödüllerine kavuştu

Festivalde ön değerlendirmeye geçerek finale kalan 4 kategoride 11 film ödüllendirildi. Genç yönetmenler ödül heykelciği ve kameralarını jüri ve protokol üyelerinin elinden aldı. Ödül bölge yönetmenler ve filmleri ise şunlar: En İyi Canlandırma Film Ödülü: Nefretin Üvey Evlatlarıyız, Yönetmen: Metin Vatansever-Anadolu Üniversitesi, Prof. Dr. Alim Şerif Onaran Denek Dalı Özel Ödülü: Araf, Yönetmen: Mehmet Emirhan Bölge-Selçuk Üniversitesi Iletişim Fakültesi, En İyi Deneysel Film Ödülü: Halk Müziği, Yönetmen: Ezgi Büşra Çınar-Akdeniz Üniversitesi Irtibat Fakültesi, Belgelere Dayanan Dalı Mansiyon Ödülü: Ta’riz Gri Şehrin Renkli Çocukları, Yönetmen: Sezer Ağgez-İstanbul Kültür Üniversitesi, Kısa-ca Film Atölyesi Belgelere Dayanan Dalı Jüri Özel Ödülü: Müsahip, Yönetmen: Eren Bektaş – İbrahim Aybek, Selçuk Üniversitesi-Iletişim Fakültesi, Süha Arın Belgesel Dalı Özel Ödülü: Ülkemden Uzakta, Yönetmen: Haydar Demirtaş-Gaziantep Üniversitesi, En İyi Belgeli Film Ödülü: Gözyaşı Yolu, Yönetmen: Engin Türkyılmaz, Ege Üniversitesi Iletişim Fakültesi, Kurmaca Dalı Mansiyon Ödülü: Mavi, Yönetmen: Ömer Mutluluk, Selçuk Üniversitesi Irtibat Fakültesi, Kısa-ca Film Atölyesi Kurmaca Dalı Jüri Özel Ödülü: Lütfi, Yönetmen: Cahit Kaya Demir, Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi, Aykut Oray Kurmaca Dalı Özel Ödülü: Misofonya, Yönetmen: Melodi Tözüm, Beykent Üniversitesi, En İyi Kurmaca Film Ödülü: Tercüman, Yönetmen: Emre Kayiş, London Film School.