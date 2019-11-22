Kışın Niğde'den Gürcistan'a tarla çileği ihracatı

NİĞDE (AA) – ABDULLAH ÖZKUL – Türkiye'de son tarla çileği hasadının yapıldığı kentlerden Niğde'de toplanan ürünler, kışın etkisini hissettirmeye başladığı son günlerde Gürcistan'a ihraç edilmeye başladı.

Tarımsal üretimiyle Türkiye'de önemli bir yere sahip kentte, yaklaşık 630 dekar alanda yaklaşık 1100 ton çilek üretimi yapılıyor.

Türkiye'de son tarla çileği hasadının yapıldığı kentlerden Niğde'de, havalar soğumasına rağmen binbir emekle toplanan ürünler Gürcistan'a gönderiliyor.

Bu ülkeye yaklaşık 3 ton ürün ihraç edilen kentte yetiştirilen çilek, aroması ve tadıyla yurt dışından talep görüyor.

– "Hasat 2 hafta daha sürecek"

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çilek hasadının yaklaşık 2 hafta daha devam edeceğini söyledi.

Niğde'de yaklaşık 630 dekarlık alanda çilek üretimi yapıldığını belirten Baş, şunları kaydetti:

"Çilek, ilimizde bölgesel olarak kümelenmesini istediğimiz ve gelişme gösteren üretim kalemlerinden bir tanesi. İlimizin çilek üretiminin özelliği son turfanda hasadının yapılması. Türkiye'de şu an çilek hasadı olduğunu düşünmüyorum ama ilimizde devam ediyor. Hasat da aralık ayını göreceğiz. İlk defa bu yıl ilimizden Gürcistan'a çilek ihracatı yapıldı. Başlangıç açısından ilimiz için çok önemli. Çileğimiz çok tutuldu ve beğenildi. Yurt dışından ciddi talep var. Şu anda Azerbaycan gündemde ama Gürcistan ağırlıklı ihracatımız devam ediyor. Daha önce 2 ton çilek göndermiştik. Hasadı yapılan bir ton ürün de Gürcistan'a gidecek."

– "Sözleşmeli çilek üretimine başlanacak"

Baş, gelecek yıldan itibaren 1000 dekarlık alanda sözleşmeli çilek üretimine başlayacaklarını ifade ederek, Niğde'de iklim, toprak yapısı ve yükselti gibi nedenlerle Türkiye'nin en kaliteli ürünlerinin yetiştiğini aktardı.

Gelecek yılın ihracat bağlantılarını da şimdiden yapmaya başladıklarını vurgulayan Baş, "Ciddi bir talep patlaması var. Bu da ürünün tadından, aromasından, beğenilmesinden kaynaklanıyor. Niğde'nin bütün üretimi sadece çilek değil tabii. Birçok ürünümüz direkt yurt dışına gönderiliyor." diye konuştu.

Gümüşler beldesinde yaklaşık 17 dekar alanda çilek üretimi yapan Rıfat Erdoğan ise hasadın mayıs ayında başladığını ve hala devam ettiğini söyledi. Çilekleri, Samsun üzerinden Gürcistan'a gönderdiklerini belirten Erdoğan, ürünlerin sipariş üzerine toplandığını aktardı.