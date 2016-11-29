Kışladaki gizli toplantının görüntüleri ortaya çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığının 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin askerlere karşın hazırladığı birincil iddianamede, İstanbul’da yapılan kuytu toplantılarından, darbeden 2 gün önce 13 Temmuz 2016 tarihinde saat 18.46’da kaydedilen emniyet kamerası görüntüleri yer aldı.

General Nurettin Baransel Kışlası 2’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda yapılan ve Tümgeneral, Tuğgeneral, albay ve Garnizon komutanı rütbesindeki askerlerin katıldığının saptama edildiği buluşma salonunun koridorundaki emniyet kamerasından elde edilen görüntülerde, sivil ve askeri giyimli kişiler görünüyor.

Sivil giyimli iki şahsın ise kol kola girerek birbirlerine gülümsemesi ve elinde siyah bir çanta olan şahsın çevresindekilerle bir süre konuşup koridora girmesi de görüntüler aralarında dikkat çekiyor.

İddianamede, darbe girişiminden önce 12, 13, 14 ve 15 Temmuz 2016 tarihinde kuytu toplantılar yapıldığı ve bu toplantılarda nehir servisinin binbaşı rütbesindeki M.K. kadar yapıldığının tespit edildiği, 15 Temmuz tarihinde de bir görüşme yapıldığı oysa bu toplantıya ait görüntülerin silinmiş olabileceği bahis edilmişti.

Başak Akbulut

