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Kışlık ekmek yaparken evleri yandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde kışlık ekmek yapılan bir evde bacanın tutuşmasıyla meydana çıkan yangında ev kullanılamaz ülkü geldi.Durum, Nasreddin Öğretmen Mahallesi Doğancı Cadde’ta yer alan Bilal Köreken’e ait evde meydana geldi.

05 Ekim 2016 Çarşamba, 20:16
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Konya’nın Akşehir ilçesinde kışlık ekmek yapılan bir evde bacanın tutuşmasıyla meydana çıkan yangında ev kullanılamaz ülkü geldi.
Durum, Nasreddin Öğretmen Mahallesi Doğancı Cadde’ta yer alan Bilal Köreken’e ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, konut sahipleri tandırda kışlık ekmek yapmak isterken baca birdenbire alev aldı. Evi kaplayan alevler sebebiyle durum itfaiyeye haber verildi. Durum yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramadan yangını söndürürken, yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Akşehir Belediye başkanı Salih Akkaya da yangın esnasında olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını peşine düşüp takip etti.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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