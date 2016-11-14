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Kışlık menekşeler Çankırı'yı renklendirecek

14 Kasım 2016 Pazartesi, 18:20
Kışlık menekşeler Çankırı'yı renklendirecek

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ÇANKIRI (AA) – Çankırı Belediyesince, şehir merkezindeki yol kesimlerine kışlık menekşe dikimi yapılmaya başlandı.

Belediye Başkanı İrfan Dinç, yaptığı yazılı açıklamada, kentin güzel bir görünüme sahip olması için yapılan sarmaşık ve ıhlamur dikiminin tamamlanmasının ardından kış mevsimi için kavşak, refüj, şehir içindeki park ve saksılara menekşe dikimi yapıldığını belirtti.

Çiçeklendirme çalışmaları kapsamında kış mevsimine dayanıklı 160 bin menekşenin toprakla buluşturulacağını kaydeden Dinç, “Şehrimizin görüntüsünü güzelleştirmek, daha seçkin, temiz, keyifli, güzel ve renkli bir şehirde yaşamanın farkını Çankırı’da yaşayan herkese yaşatmak istiyoruz. Halkımızın, şehrimiz ile ilgili memnuniyeti bizim için önemlidir.” ifadelerini kullandı.

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