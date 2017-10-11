Kitap severler Frankfurt’ta buluştu

102 ülkeden 7 bin 300 yayınlama evinin katıldığı fuar 11-15 Ekim tarihleri arasında kitap severleri ağırlayacak. Kitap fuarının bu yılki konuğu Fransa olurken, fuarın açılışını Almanya Başbakanı Angela Merkel ve fuarın davetli ülkesi Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron birlikte yaptı. Fuar boyunca yeni eserlerin tanıtımı, yazarların okuma saatleri, eser sahiplerinin imza günleri, kitabın geleceği, sesli ve elektronik kitaplar gibi çoğu konuda paneller ve konferanslar düzenleniyor. Fuar boyunca 4 binin üzerinde etkinlik yapılacağı duyuruldu. 280 bin ziyaretçinin beklendiği fuarı 10 bine yakın gazeteci takip ediyor.

Türkiye fuara Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde Uluslararası Kitap Fuarları Türkiye Milli Organizasyon Komitesi işbirliğinde katılarak doruk gösterdi. Fuarda Türkiye’nin milli standı; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karart ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy’un yaptıkları konuşmalarla açıldı.

Fuarda yayıncılığın yanı sıra Türkiye Milli Standı’nda fuar boyunca iki sergi gerçekleştirildi. Fuarın ilk gününden itibaren Prof. Dr. Melek Özyetgin küratörlüğünde “Yıldız Sarayı Fotoğraf Albümlerinin İzinden 19. Asır Osmanlı-Almanya İlişkileri Fotoğraf Sergisi” diğeri ise Prof. Dr. Fikret Sarıcaoğlu küratörlüğündeki “İbrahim Müteferrika ve Bastığı Eserler” adlı sergiler büyük alaka görmeye başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy Türkiye standının açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’nin yılda 700 milyon kitap basarak dünyanın en fazla kitap basan on ülke arasına girdiğini söyledi.

Müsteşar Arısoy, “Kitaplar bir kavrama ve anlamlandırma çabasıdır. Kitaplar bize dünyayı kendimizi ve insanı tanımamızı sağlar. Büyük uygarlıkların temelinde de başkalarını anlayış gayreti yatar. Ümit ediyorum Frankfurt Kitap Fuarı bu anlama gayretine katkı sağlar. Şimdilerde birbirimizi kavrayış ihtiyacını daha çok önde olduğu hepimizin malumudur. Geçtiğimiz yüzyılın başında Avrupa’yı korkutma eden aşırı akımların tekrar gün yüzüne çıktığını bakmak hepimiz için endişe vericidir. Kavrayış çabasının ortadan kalkması, ötekileştirme ve düşmanlaştırma gayretlerini endişe içerisinde izliyoruz.

Süre çok geç olmadan, iş işten geçmeden buna bir çözüm bulunmalı teröre ve terörü destekleyen kaynaklara bir tedbir bulmalıyız. Bunun da yolu kitap ve kültürden geçiyor. İnşallah Frankfurt bunun için ümit verici gelişmelere sahne olur. Edebiyatın ve kitabın duyarlı sesinden, kitabın kutsala ve değerlere davetinden faydalanmalıyız. Biz ülke olarak temsilcilik ettiğimiz medeniyetin bir mensubu olarak tüm dünyayı iyiliğe ve merhamete ağırlama etmeye inanmaya devam edeceğiz. Milletlerarası Kitap Fuarı’na verdiğimiz önem bunun bir göstergesidir. Bu misyonumuzu yayıncılarımızla ve yazarlarımızla bütün dünyaya taşımayı hedeflemekteyiz. Türkiye’de geçen yıl 700 milyon adet kitap basıldı. Dünya yayıncılık piyasası içerisinde Türkiye ilk ona girmiş bulunmaktadır. Bakanlık olarak yayıncılarımıza olan desteğimiz devam edecektir” dedi.

Fuar boyunca Yücel Feyzioğlu, Hasan Kayıhan ve Orhan Aras’ın hatip olarak yer alacağı “Avrupa’daki Türk Edebiyatı” başlıklı panel 14 Ekim’de Türkiye milli standında; Türkiye’nin önde gelen yemek yemek yazarlarından Sahrap Soysal’ın Gourmet Gallery Show Kitchen’da gerçekleştireceği canlı yemek performansı ise 12 Ekim’de izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.

Türk Havayolları da Frankfurt Kitap Fuarı’nın belli başlı sponsorlarından birini oluşturuyor. Frankfurt Kitap Fuarı’na “Türkiye Ulusal Standı” ve “Çocuk Yayınları Standı” edinmek üzere toplam 296 metrekarelik alanda iki ayrı stant ile iştirak etti.

Mehmet Koca

