kitapevleri-teknolojiye-direniyor

Kitapevi işletmecisi Hüseyin Coşar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların daha fazla telefon ve tablet gibi elektronik ortama yöneldiğini söyledi. Bunun da insanları kitaplardan uzaklaştırdığını açıklayan Coşar, “Toplumumuzda zaten kitap okuma oranı geçmişte de oldukça düşüktü. İnsanların internet bağımlılığıyla birlikte bu daha da kötüye gitti. Yani hem işlerimiz düştü hem de kitaba olan rağbet azaldı” dedi.

“İşlemiz hiç bu kadar düşmemişti “

Önceki yıllarda işlerinin çok daha iyi olduğunu belirten Coşar, “Geçmişte halk kitap almaya ya da kitap okumaya daha fazla vakit ayırıyordu. Lakin elektronik ortam, telefon, tablet, sosyal ağlar derken kitap okuma bir alışılmışlık hali almaktan kalktı. İnsanlarımız zaten kitap okumuyor. Kitap bölge ya da okuyan az bir kesim de internetteki uygulamalara yöneldi. Yüzlerce ciltlik kitapların tek bir gerçekte bedava bir şekilde indirilmesi satışlarımızı da olumsuz yönde etkiliyor” ifadesini kullandı.

Teknolojik gelişmelere karşın kitap okuma alışkanlığından vazgeçmeyen Mehmet Salih Yılmaz ise, yaklaşık 25 yıldır düzenli olarak kitap alıp okuduğunu belirterek, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Kitabı eline alıp okumanın bambaşka bir zevk verdiğini anlatan Yılmaz, “Teknolojinin gelişmesi ve internetin yaygın bir şekilde kullanılması çoğu kitabı internette okuma fırsatını da beraberinde getirdi. Fakat kitabı elden alıp okumak daha iyisi yok. Kitabı eline alıp okumak ayrı bir hoşgörü veriyor. Daha iyi anlıyorsun. İnternette kitap beğenip alıyorum, ama internet üzerinden kitap okumuyorum. Gençlere tavsiyem, kitapları elden alıp okumalarıdır” diye konuştu.

Sosyal medyaya ayırdığı zamanın yarısını zeka kitap okumaya ayıramadıklarını anlatan Yunus Tuğrul da, “Zeki telefonların çıkması, internetin yaygınlaşması ve sosyal medyanın aktifleşmesi insanları kitap okumaktan alıkoydu. Bunların olmadığı dönemlerde kitap okuma oranı daha yüksekti. İnternet bağımlılığı o kadar bir seviyeye gelmiş oysa, internet olmadığında insanlar bir şeylerini kaybetmiş gibi onu aramaktadırlar. Ancak kimse kitap aramıyor” dedi.

öte yandan, yapılan araştırmalarda Japonya’da toplumun yüzde 14’ünün, Amerika’da yüzde 12’sinin, İngiltere ve Fransa’da yüzde 21’inin uyumlu kitap okuduğu, Türkiye’de ise bu oranın on binde bir seviyelerinde olduğu saptandı.

Murat Dalgın