Kıvanç Tatlıtuğ baba mı oluyor?
Kıvanç Tatlıtuğ-Başar Dizer çiftinden mutlu haber geldi.
Çifte yakın kaynaklar, Dizer’in 2.5 aylık hamile olduğunu ama nazar fobisinden kimseye söylemek istemediğini iddia etti.
Tatlıtuğ-Dizer çifti, 2016 senesinde Paris’te yalnızca çok yakınlarının katıldığı bir merasimle evlenmişti. Çiftin uzun zamandır bebek istediği konuşuluyordu.
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