Kız öğrenci yurdu binası çatısında yangın

Konya’nın Derebucak ilçesinde, kız öğrencilerin kaldığı bir yurt binasının çatısında meydana çıkan yangın nefret dolu anlar yaşanmasına niçin oldu.

İddiaya göre, Derebucak ilçesi Musalla Mahallesi’nde yer alan 4 katlı özel bir kız öğrenci yurdunda yapılan yalıtım çalışmaları esnasında oluşan kıvılcımların sıçraması sonucu çatı bölümünde yangın çıktı. Yangın ihbarı üstüne adrese çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilirken, yapı da terhis edildi. Yangına, Derebucak’ın yanısıra Beyşehir ve çevre yerleşim merkezlerinden yönlendirilen 10’a yakın itfaiye aracı müdahalede bulundu. KOSKİ ekiplerinin de destek verdiği incelemeler sırasında yoğun dumandan etkilenen bazı itfaiye görevlilerine adrese gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Çatıda başlayan ve son katın yatakhanesine de sıçrayan yangın uzun uğraşların peşinde binayı en ince ayrıntısına kadar sarmadan denetleme altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında binanın çatı kısmı tamamen yanarken, binada büyük çapta fiziksel hasar oluştuğu belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.