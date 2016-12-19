Kız öğrencilerden komando andı

Karla buruşuk spor alanına “Bir ölür bin diriliriz KYK Giresun” yazar kız öğrenciler açtıkları Türk bayrağı ile komando andı okudular. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tıklanma ve paylaşım rekorları kırdı. Resul Yanbul.