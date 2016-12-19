Ana Sayfa   >   Genel   >   Kız öğrencilerden komando andı

Kız öğrencilerden komando andı

Karla buruşuk spor alanına “Bir ölür bin diriliriz KYK Giresun” yazar kız öğrenciler açtıkları Türk bayrağı ile komando andı okudular. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tıklanma ve paylaşım rekorları kırdı.  Resul Yanbul.

19 Aralık 2016 Pazartesi, 00:56

Benzer Konular

Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
Orgeneral Akar yaralı askerleri ziyaret etti
Çukurcada teröre lanet yürüyüşü

Karla buruşuk spor alanına “Bir ölür bin diriliriz KYK Giresun” yazar kız öğrenciler açtıkları Türk bayrağı ile komando andı okudular.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü tıklanma ve paylaşım rekorları kırdı. 

Resul Yanbul

dünya haber haberler kız öğrencilerden

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet