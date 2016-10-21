Kızgın lokantacıdan vatandaşlara bedava yemek

Gaziantep’te son dönemlerde büyüyen terör saldırısı tehdidi nedeniyle, alınan yoğun emniyet önlemleri nedeniyle yolların kapanması satış yapmalarını engellerken, işletme sahiplerinin tepkisine niçin oldu. Stat çevresindeki Bilinen lokantasının sahibi Bülent Erleblebici, yoğun güvenlik tedbirleri dahilinde yolların kapatıldığını her maçtan 6 saat önce bu çileyi çektiklerini, bu nedenle müşterilerin lokantaya gelmediğini söyledi. Lokantadaki yemeklerin hepsini sokaktaki vatandaşlara bedava dağıtarak emniyet önlemlerini protesto etti.

Güvenlik sebebiyle yolların kapanmasına tepki bildiren restoran sahibi Bülent Erleblebici, ”Bugün yeniden her zaman oysa gibi Gaziantep’te maç var. Maçtan 6 saat önce her zamanki gibi yollarımız tekrar kapatıldı. Mitingler oldu yeniden kapatıldı. Kamyonlar çekildi. Burada haliyle müşteri kalmadı. Arabalar da gelip gidemiyor. Bizde yemeklerimizi dökeceğimize milletin midesine gitsin dedik. Burada çalışan işçilerin parasını SSK ve maliyenin parası nasıl ödenir. Bunları tasa eden yok. Bu kadar tehlike arz ediyorsa maçı niçin oynatıyorsunuz. O stada gelen insanları niye tehlike atıyorsunuz. İptal edin ligi gitsin” diyerek karşı çıktı.

Protestoyu şaşkınlıkla tedarik eden vatandaşlar ücretsiz yemeğin keyfini çıkardı. Yemekten son derece memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar, ”Milletin nimetini çöpe niye atıyorsunuz. Yolları kapatıyorsunuz millet satmak yapamıyor. Bizde çöpe gitmesen diye yemekleri yiyoruz” diye konuştu.