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Kızılay Afrika’ya üç yardım gemisi gönderecek

Kızılay’dan yapılan yazılmış açıklamaya kadar, Afrika ülkelerinde yaşanan insani krizler karşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Somali, Sudan ve Yemen’e Ramazan ayı içerisinde üç takviye gemisi gönderilecek. Gemilerin herkes takriben 3 milyon insanın b.

23 Mayıs 2017 Salı, 18:12

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Kızılay’dan yapılan yazılmış açıklamaya kadar, Afrika ülkelerinde yaşanan insani krizler karşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Somali, Sudan ve Yemen’e Ramazan ayı içerisinde üç takviye gemisi gönderilecek.

Gemilerin herkes takriben 3 milyon insanın bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak. Mersin Taşucu Limanı’nda yüklerini almaya ve yola çıkmaya hazırlanan takviye gemileri, Ramazan ayı içinde yola çıkarak ihtiyaç sahibi insanların sofralarını bereketlendirecek.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da, 25 Mayıs günü limanda yük bölge gemilerde incelemelerde bulunacak.

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