Kızılay Metrosunda bebek bakım odası açıldı
ANKARA (AA) – Başkentte Kızılay Metro İstasyonunda bebek bakım odası açıldı.
Çankaya Belediyesince "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" kapsamında açılışı yapılan bebek bakım odası vatandaşların hizmetine sunuldu.
Metro istasyonunda ayrıca, Kadın Kooperatifleri ve Kadın Sığınma Evleri Kermesinin de açılışı gerçekleştirildi.
Kermeste çeşitli kadın dernek ve kooperatifleri tarafından hazırlanan yöresel ürünlerin yanı sıra çeşitli eşyaların da satışı yapıldı.
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