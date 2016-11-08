Kızılay öğrencilere soru bankası kitabı dağıttı

ANKARA (AA) – Türk Kızılayı Şereflikoçhisar Şube Başkanlığı çalışanları, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere soru bankası kitabı dağıttı.

Türk Kızılayı Şereflikoçhisar Şube Başkanı Ömer Karacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki 13 ortaokulda eğitim gören 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine matematik soru bankası kitabı dağıttıklarını söyledi.

Soru bankalarını ücretsiz olarak dağıttıklarını belirten Karacan, “İlçe genelinde yürüttüğümü çalışmalar kapsamında Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı’na (TEOG) öğrencilerimizin hazırlanmasına destek olmak amacıyla bin 350 kitap dağıtıldı. Kaymakamlık makamının oluruyla gerçekleştirdiğimiz soru bankası dağıtımı, ilçe genelinde devam ediyor.” dedi.