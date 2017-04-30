Kızılay şehidi Elif Gizem Akaya’nın arkadaşlarından büyük vefa

13 Mart 2016 tarihinde Ankara Kızılay’da düzenlenen alçak terör saldırısında şehit olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Elif Gizem Akkaya’nın adını yaşatmak isteyen genç mühendis adayları, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Proje kapsamında liseli gençlerle buluşan üniversite öğrencileri, geleceğin mühendisleriyle yaptıkları çalışmaları sergide topluyor.

Şehit Elif Gizem Akkaya’nın annesi Gülten Akkaya, alçak terör saldırısında gencecik çocukların bir hiç uğruna yok edildiklerini söyleyerek, “Türk Hava Kurumu Üniversitesi Milli Eğitim Bakanlığından onay alarak kızımın adını yaşatmak namına ve bu terör olayına bir nebze uyarı çekmek için hoş bir proje başlatmışlar. Bu proje terörün kaynağının cehaletten olduğu düşünülerek insanları daha çok bilinçlendirmek, cehaleti ortadan kaldırmak için bilhassa lise öğrencilerinin üniversite okumaya karşın desteklemek için kurgulanmış bir proje. Lise öğrencilerine üniversiteleri gezdirip özellikle mühendis olmaları konusunda özendirme ediyorlar. Bu proje beni fazla onurlandırdı. Kızını kaybetmiş bir anneye kızının adını taşıyan bir proje verilebilecek en hoş hediyedir. Türkiye’de bütün üniversitelere yayılabileceğini düşünmek beni fazla onurlandırıyor” diye konuştu.

Projenin Genel Koordinatörü Elektrik Elektronik bölümü 3. sınıf öğrencisi Muhammed Taha Korkmaz, teröre karşı silahının kalemi, kitabı, bilgisi olduğunun altını çizerek, “Teröre bir tepki uygulamak istedik. Elif’in adını yaşatmak, onu kutlamak istedik. Mühendis adayı olarak elimizdeki silahımız; kalemimiz, bilgimiz, kitabımız. Biz oysa bu şekilde tepki gösterebilirdik. Üniversite okumayı düşünmeyen daha fazla kırsal kesimlerde bulunan liseleri tercih ederek buradaki çocukları bilinçlendirmeyi amaçladık. Bu ülkede bilinçli gençler yetişirse terörün böylece azalacağı düşüncesindeydik. Onun için böyle sosyal mesuliyet projesine başladık. Bu stil projelerin devam etmesini istiyoruz, sahip çıkılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında 2 ay süren bir eğitim çalışması yaptıklarını kaydeden projenin eğitim sorumlusu Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Mustafa Çetindağ, “Proje dahilinde lise öğrencilerine eğitim verdik, mühendislik nedir, mühendislik alanında neler yapılabilir, gençlerin neden mühendislik ya da üniversite okuması gerektiği konusunda belli başlı sorularına yanıt vererek onları eğitime yönlendirdik. daha sonra basit düzeyde esas elektronik ve robotik alanda dersler verdik, derslerin esas amacı çocuklar bir proje yaptıktan sonradan çocukların hevesini arttırmaktı. 2 aylık bir eğitim verdik. Çocuklara projeler yaptırdık. Çocuklar dijital termometre, robot gibi birçok proje yaptılar. 9 üniversite ile birlikte çalıştık. Çocukların 2 ay sonucunda mühendisliğe görüntü açılarının ayrı olduğunu gördük. Gaye da buydu. Terörün cehaletten doğduğu düşüncesindeyiz ve bu cehaleti kırmakta tüm inanların borcudur” açıklamasında bulundu.

Zeynep Babacan