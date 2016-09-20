Kızılay'dan Aydıncık'ta kan bağışı kampanyası

YOZGAT (AA) – Türk Kızılayı Yozgat Kan Merkezi, Aydıncık ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kızılay Yozgat Kan Merkezi’nde görevli Dr. Selçuk Cansız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekipleriyle gelip kan bağışı için çadır kurduklarını belirtti.

Cansız, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen kampanyanın üç gün daha devam edeceğini, ilçe halkından istenilen seviyede rağbet göremediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Her yıl binlerce vatandaşımız, çeşitli kaza ya da hastalıklar nedeniyle kan bulamadığı için hayatlarını kaybediyor. Kan bağışı, hem toplumsal hem kişisel açıdan çok önemlidir. Eğer kan verirsek vücut yeni kan üretir. Bu, vücut için çok yararlıdır. Aydıncık halkımızı kan bağışı çadırımıza bekliyoruz. Bu konuda duyarlı vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz.”