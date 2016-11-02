Kızılay’dan Çubuk Belediye Başkanı Acehan’a teşekkür plaketi

ANKARA (AA) – Türk Kızılay’ı Çubuk Şube Başkanı Selahattin Koç, İlçe Belediye Başkanı Tuncay Acehan’ü teşekkür plaketi verdi.

Çubuk Belediye Başkanı Acehan’ı ziyaret eden Koç, yıl içinde düzenledikleri kan bağışı başta olmak üzere tüm kampanyalarda kendilerine destek veren başkana teşekkür etti.

Koç, Çubuk’ta birçok kampanya düzenlediklerini söyledi. Ankara’nın ilçeleri arasında en çok kan kampanyası düzenleyen ilçenin Çubuk olduğuna dikkati çeken Koç, kan bağışı kampanyasının yanında kurban, gıda ve giysi gibi kampanyalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kampanyalardan elde ettiklerini başta ilçe halkı olmak üzere mültecilere dağıttıklarını anlatan Koç, ’’Kan bağışını ilçemizde her ay düzenliyoruz. Vatandaşlarımızda bizlere bu noktada büyük destek veriyor. İlçemizde düzenlediğimiz tüm kampanyalara vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor. Sağ olsun Başkanımızda bizlere her konuda destek veriyor. Bu anlamla Belediye Başkanımıza bizlere verdiği destekten dolayı plaket vererek teşekkür etmek istedik.’’ dedi.

Türk Kızılay’ına yardımcı olmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade eden Başkan Acehan da “Dünyanın en önemli ve ülkemizin gözbebeği yardım kuruluşlarından biri olan Kızılay’a elimizden geldiğince destek vermeye gayret ediyoruz. Özellikle de kan bağışı insan hayatı için önemini hepimiz biliyoruz. Kan vermek hayat kurtarır. Bu noktada tüm vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Bizde Kızılay’a elimizden geldiğince imkanlarımız ölçüsünde destek veriyoruz. İnşallah bu desteklerimiz bundan sonra da devam edecek.’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından Koç, Başkan Acehan’a katkılarının anısına teşekkür plaketi verdi.