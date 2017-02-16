Kızılay'dan kan bağışlayanlara bronz madalya

KONYA (AA) – Türk Kızılayı Ilgın Şubesince Ilgın’da düzenli kan bağışında bulunan 1 kişiye gümüş, 31 kişiye de bronz madalya verildi.



Türk Kızılayı Ilgın Şubesi, tarihi Lala Mustafa Paşa Külliyesi’nde yapılan törende, düzenli kan bağışında bulunan vatandaşları madalya ile ödüllendirdi.



Törende, 25 kez bağışta bulunan 1 kişiye gümüş, 10 kez kan bağışı yapan 31 kişiye de bronz madalya verildi.



Türk Kızılayı Ilgın Şube Başkanı Hüseyin Bilgin, Türk Kızılayı’nın ülkenin kan ihtiyacını karşıladığını söyledi.



Kızılay’ın, ülke genelinde kan merkezleri, kan bağış merkezi, sabit ve mobil kan bağış birimleri aracılığıyla kan bağışı topladığına işaret eden Bilgin, şunları söyledi:

“Kan bankacılığının en önemli unsuru gönüllü ve düzenli kan bağışçılarıdır çünkü kan sadece hasta insanlara ve acil hastalara lazım değildir. Hepimiz bir hasta ve kan ihtiyacına adayız. Bu nedenle kan bağışında bulunarak ihtiyaç sahiplerine yardım eden gönüllülerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Ilgın Müftüsü Abdurrahim Kocagöl ise kan bağışçıların hiçbir çıkar gözetmeden insanlığa katkıda bulunduğunu ifade etti.