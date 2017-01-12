Kızılay'dan öğrencilere diş macunu ve fırça seti

SİVAS (AA) – Suşehri ilçesinde, Kızılay tarafından özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilere diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.



Kızılay Suşehri Şubesi Başkanı İsa Şahin, özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrenciler için temin edilen diş macunu ve diş fırça setlerini okul idarecilerine teslim etti.

Şahin, hediyelerin şubelerince temin edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Amacımız öğrencilere diş fırçalama alışkanlığını kazandırmak. Bu nedenle Şube Başkanlığımız tarafından temin ettiğimiz diş fırçası ve diş macunundan oluşan setlerimizi okul idarecilerimize teslim ettik. İlk etapta özel eğitim sınıflarında başlattığımız bu çalışmamızı, ilçede bulunan tüm okullarda yapmayı hedefliyoruz.”

Öte yandan, Suşehri’ndeki okullara, Kızılay Genel Merkezi tarafından hazırlatılan “Sağlıklı Yaşa” adlı takvim dağıtımı da yapıldığı bildirildi.