Kızılcahamam Belediyesi okul bahçelerini temizledi

ANKARA (AA) – Kızılcahamam Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okulların oyun alanları ve bahçelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı çocukların sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim görmeleri için Kızılcahamam Belediyesi olarak görev başında olduklarını söyledi.

"Gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir çevre bırakmak istiyorsak elimizi taşın altına koymalıyız." diyen Acar, şunları kaydetti:

"Biz Kızılcahamam Belediyesi olarak temizlik konusunda hiçbir özveriden kaçınmıyoruz. Sorumluluklarımızın farkındayız. Nasıl Kızılcahamam'ı temizliyor ve vatandaşlarımıza emanet ediyorsak okullarımızı da temizliyor ve öğrencilerimize emanet ediyoruz. Kızılcahamam'ı hep birlikte temiz tutmalı ve korumalıyız."

Acar, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılı için başarılar diledi.