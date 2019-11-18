Kızılcahamam Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yemek yardımı
ANKARA (AA) – Kızılcahamam Belediyesi, aşevinde pişirdiği yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.
İlçede yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlara yardım eli uzatan Kızılcahamam Belediyesi, kapı kapı dolaşıp ikram ettiği 4 çeşit sıcak yemek servisiyle kimsesizleri yalnız bırakmıyor.
İlçede bulunan ihtiyaç sahibi aileleri belirledikten sonra kapılarına kadar yemek servisi yapan aşevi personeli, her sabah saat 08.30’da başladığı mesaisini öğle saatlerine kadar tamamlayıp yemekleri yardıma muhtaç vatandaşların kapısına kadar ulaştırıyor.
Periyodik aralıklarla gıda mühendisleri kontrolünden geçen yemekler, aynı zamanda ailelerin sağlık durumu dikkate alınarak hazırlanıyor.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yardıma muhtaç vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, ”Dar gelirli ailelere yardımda bulunan aşevimizle vatandaşlarımıza elimizden gelen desteği sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
-
Kızılcahamam Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yemek yardımı
-
Eskrimde Gençler ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası sona erdi
-
Çubuk'ta sporcular aileleriyle fidan dikti
-
Konya'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı
-
Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı sona erdi
-
TÖMER öğrencileri İstiklal Marşını okudu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.