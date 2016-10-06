Kızılcahamam Cumhuriyet Meydanı’nın adı değişti

ANKARA (AA) – Kızılcahamam’da Cumhuriyet Meydanı’nın adı “15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı” olarak değiştirildi.

Kızılcahamam Belediyesi Meclisi Cumhuriyet Meydanı’nın isminin, “15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı” olarak adı değiştirilmesine karar verdi.

Belediyesi meclisi, vatandaşların, vatanı, milleti, bayrağı, milli irade ve demokrasiye sahip çıkmak amacıyla 15 Temmuz’da 27 gün boyunca toplandığı için Cumhuriyet Meydanı’nın adını “15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı” olarak adı değiştirme kararı aldığı öğrenildi.