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Kızılcahamam Dubai'de tanıtıldı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:45

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ANKARA (AA) – Kızılcahamam, Dubai’deki uluslararası turizm fuarında tanıtıldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, yaptığı yazılı açıklamada Dubai’de düzenlenen “Arabian Travel Market” adlı fuara katılarak stant açtıklarını belirtti.

Fuarda ilçeyi en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını dile getiren Güney, “Standımız çok büyük ilgi görüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy ve Abu Dabi Büyükelçimiz Can Dizdar da standımızı ziyaret ettiler. Burada yapılan tanıtım, ilçemiz turizmine çok büyük katkı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

Ankara Kızılcahamam

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