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Kızılcahamam Kaymakamı Yıldız'dan kontrol noktalarına ziyaret

21 Kasım 2016 Pazartesi, 11:25
Kızılcahamam Kaymakamı Yıldız’dan Kontrol Noktalarına Ziyaret

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ANKARA (AA) – Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan yol kontrol noktalarına ziyarette bulundu.

Yıldız, polis lojmanlarının yanında oluşturulan ve Kargasekmez çıkısında bulunan uygulama noktasını ziyaretinde, ekiplerin asayiş, terör ve trafik uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Burada görev yapan jandarma ve polislerle sohbet eden Yıldız, uygulamalarda vatandaşlarla diyaloğun önemli olduğunu belirtti.

Yıldız, “Ülkenin barış ve huzurunu gece gündüz demeden siz sağlıyorsunuz. Yastığa başımızı koyduğumuzda rahat bir şekilde uyuyorsak sizlerin sayesindedir. Bu nedenle sizlere yapmış olduğunuz bu kutsal görevde başarılar diliyorum.” dedi.

Ankara Kızılcahamam

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