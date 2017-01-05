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Kızılcahamam Müftüsü için veda emeği

05 Ocak 2017 Perşembe, 13:50

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ANKARA (AA) – Yenimahalle Müftüsü olarak atanan Kızılcahamam Müftüsü Sinan Kazancı için veda yemeği verildi.

İlçedeki bir otelde gerçekleşen veda yemeğine Kaymakam Mehmet Yıldız, Cumhuriyet Basşavcısı Fatih Muşmal, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, diğer yetkililer ve Kazancı’nın mesai arkadaşları katıldı.

Yemekte konuşan Müftü Kazancı, ilçeden ayrılmanın üzüntüsü içinde olduğunu dile getirdi.

Duygusal anların yaşandığı yemekte, Kazancı’ya teşekkür plaketi verildi.

Ankara Kızılcahamam

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