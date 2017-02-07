Kızılcahamam Ülkü Ocakları'nda görev devir teslimi
07 Şubat 2017 Salı, 18:35
ANKARA (AA) – Kızılcahamam Ülkü Ocakları Başkanlığını 2,5 yıldır sürdüren Muzaffer Gökmen, görevini Yener Koçak’a teslim etti.
Kızılcahamam Ülkü Ocakları’nda düzenlenen devir teslim törenine, Ülkü Ocakları İl Başkanı Ahmet Tatlı, teşkilatlardan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fatih Demirel, taşra ocaklarından sorumlu Başkan Yardımcısı Durmuş Kötel, diğer yöneticiler ve üyeler katıldı.
Törende, yeni İlçe Başkanı Koçak’a başarı dilendi.