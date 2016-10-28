Kızılcahamam'a 15 Temmuz Şehitler Ormanı

ANKARA (AA) – Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Mehmet Gülşen, Hakan Gülşen, Lütfi Gülşen ve ve İbrahim Ateş adına “15 Temmuz Şehitler Ormanı” oluşturuldu.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimini engellemek ve demokrasiye sahip çıkmak için şehit olan Mehmet Gülşen, Hakan Gülşen, Lütfi Gülşen ve İbrahim Ateş’in hatırasının her zaman canlı kalması amacıyla Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Mahkemeağcin Mahallesinde oluşturulan “Kızılcahamam 15 Temmuz Şehitler Ormanı”na ilk fidan törenle dikildi.

Şehitlerimiz adına oluşturulan hatıra ormanına ilk fidanı Kaymakam Mehmet Yıldız ve Ankara Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya birlikte dikti.

Fidan dikiminin ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerinin Mahkemeağcin Mahallesinde bulunan kabirleri ziyaret edildi.

Fidan dikim törenine, Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, şehit aileleri, daire amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlarımız katıldı.