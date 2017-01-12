Kızılcahamam'a yeni pazar yeri

ANKARA (AA) – Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine 40 araç kapasiteli otoparkı olan yeni bir pazar yeri yapılacağı belirtildi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, ilçenin otopark sorununa da çözüm getirecek yeni bir pazar yeri projesine başlanacağını söyledi.

Şuanda pazar yeri olarak kullanılan yere içerisinde 40 araçlık otopark da olacak bir pazar yeri yapımı için çalışma başlattıklarını dile getiren Güney, şunları kaydetti:

“Bin 100 metrekare alana, hazır prefabrik beton bloklar üzerine kurulacak olan pazar yeri ve otoparkımızın 6,5 metre yüksekliğinde olacak. Pazar yerinin içerisinde 40 araç kapasitesi olan otopark olacak. Yapılacak olan bu çalışma, bölgede yaşanan otopark ve trafik sıkıntısına da çözüm getirmesini hedefliyoruz. İlçemize yakışır güzel bir pazar yeri olarak da hizmet verecek projenin ilçemize hayırlı olmasını dilerim.”