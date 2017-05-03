Kızılcahamam'da “Anneler Günü” etkinliği

ANKARA (AA) – Kızılcahamam Belediyesince “Anneler Günü” etkinliği düzenlendi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen etkinlikte, “Sedat Koç ile Şanlı Sıra Gecesi” programı gerçekleştirildi.

Kızılcahamam’da 15 Temmuz gecesi 2 oğlu ve 1 yeğeni şehit olan, yılın annesi seçilen Muzaffer Gülşen’e plaketi, Belediye Başkanı Muhittin Güney ve eşi Ayşe Güney tarafından verildi.

Belediye Başkanı Güney, konuşmasında, tüm annelerin gününü kutladı. Etkinlikte tarihçi yazar Talha Uğurluel de konuşma yaptı.

Etkinliğe Kaymakam Mehmet Yıldız ve eşi Şenel Yıldız ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in eşi ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek de katıldı.