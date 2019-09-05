Kızılcahamam'da Cephe İyileştirme Rehabilitasyon Projesi başladı
ANKARA (AA) – Kızılcahamam Cephe İyileştirme Rehabilitasyon Projesi yapım işinin yer teslimi için Kızılcahamam Belediyesi'nde toplantı yapıldı.
Cephe İyileştirme Rehabilitasyon Projesi yapım işi çalışması Şehit Mehmet Erdem Caddesi'nde bulunan Özdemir Market'in bulunduğu binadan başladı. İlçede bulunan iki ana cadde üzerinde işyeri ve apartmanların cephe giydirmeleri ile çalışmalar devam edecek.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından finanse edilen bu önemli çalışma sonunda ilçenin çehresinin oldukça değişeceğini belirtti.
Başkan Acar, yapılan her çalışmanın ilçe halkını ve misafirleri daha güzel bir Kızılcahamam'da yaşatmak ve ağırlamak için tasarlandığını söyleyerek, projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.
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Kızılcahamam'da Cephe İyileştirme Rehabilitasyon Projesi başladı
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