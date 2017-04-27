Kızılcahamam'da “Ebeler ve Hemşeriler Haftası” kutlandı

ANKARA (AA) – Kızılcahamam’da “Ebeler ve Hemşireler Haftası” dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Kızılcahamam Devlet Hastanesi Müdürü Nurdan Altunay öncülüğünde İnceğiz ve Kızılca mahallelerinde düzenlenen etkinliğe, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, Belediye Meclis Üyeleri Songül Ergelen, Durali Uygun ve Fatih Oral, Orman İşletme Müdürü Mehmet Üstünyer, Hastane Başhekimi İsmail Doğan, Hastane Müdürü Nurdan Altunay, ebe, hemşire ve hastane çalışanları katıldı.

Etkinlikte, Kızılcahamam Orman İşletmesi tarafından dağıtılan çam fidanları, Kızılcahamam Devlet Hastanesi ebe ve hemşireleri tarafından belirlenen alanlara dikildi.

Kaymakam Yıldız ve Belediye Başkanı Güney de fidan dikti. Güney, ebe ve hemşirelerin günlerini kutlayarak gül hediye etti.

Kaymakam Yıldız, etkinlikten dolayı hastane yönetimini tebrik ederek, ebe ve hemşirelerin günlerini kutladı.