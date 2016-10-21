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Kızılcahamam'da “Enerji Verimliliği Toplantısı”

21 Ekim 2016 Cuma, 19:20
Kızılcahamam'da "Enerji Verimliliği Toplantısı"

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ANKARA (AA) – Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız başkanlığında Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, Enerji İletişim ve Dağıtım Şirketi yetkilileri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla “Enerji Verimliliği Toplantısı” yapıldı.

Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonunda gerçekşen toplantıda, Kızılcahamam’da meydana gelen elektrik kesintileri ve arızaları ile sokak lambalarında yaşanılan sıkıntılar konuşuldu.

Baraj havzasında kalan yerleşim yerleri, 186 ihbar hattı ile ilgili sorunlar ve Kızılcahamam’a yapılacak enerji yatırımlarına ilişkin konuların görüşüldüğü toplantıda, muhtarlar tarafından iletilen sorunların çözümüne ilişkin yapılabilecekler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kızılcahamam toplantı

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