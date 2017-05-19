Kızılcahamam'da futbol turnuvası

ANKARA (AA) – Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen “Kaymakamlık Kupası Kamu Kurumları Arası Futbol Turnuvası” sona erdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Kızılcahamam Belediyesi Kirmir Halı Saha tesislerinde düzenlenen ve 11 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Kızılcahamam Anadolu Lisesi, Emniyet Müdürlüğü’nü 7-4 yenerek şampiyon oldu.

Turnuvada Emniyet Müdürlüğü ikinci, Kızılcahamam Adliyesi ise üçüncü oldu.

Anadolu Lisesi futbol takımına kupasını Kaymakam Mehmet Yıldız, Emniyet Müdürlüğü takımına kupasını Cumhuriyet Başsavcısı Vural Eker, üçüncü olan Kızılcahamam Adliyesi’ne kupasını Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan verdi.