Kızılcahamam'da işbirliği protokolü imzalandı
ANKARA (AA) – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kızılcahamam Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürü Ferhat Odabaşı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdür Yardımcısı Gamze Altun, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun ve Kızılcahamam Huzurevi Müdür Vekili Tuğba Avcı'nın katılımları ile Kızılcahamam Belediyesi'nde ek huzurevi binasının hizmete geçmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.
Acar, işbirliği protokolünün ilçeye hayırlı olmasını diledi.
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