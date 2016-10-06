Kızılcahamam'da, kaplıcalarda “halk günü” uygulaması

ANKARA (AA) – Kızılcahamam Belediye Meclisince alınan karar doğrultusunda haftanın iki gününde ilan edilen halk gününde fiyatlar yarıya düşürüldü.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye meclisi tarafından alınan karar ile kendi bünyesinde hizmet veren Büyük Kaplıca, Küçük Kaplıca ve Yabanabat Termal Tesisleri’nde haftanın iki günü “halk günü” uygulamasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, uygulamanın 1 Ekim 2016-1 Haziran 2017 tarihleri arasında kalan pazartesi ve perşembe günlerinde uygulanacağı ve bu günlerde ücretlere yüzde 50 indirim uygulanacağı kaydedildi.