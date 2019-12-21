Kızılcahamam'da “mavi” çöp konteyneri uygulaması başladı
ANKARA (AA) – Sıfır Atık Projesi kapsamında Kızılcahamam’da geri dönüşebilir atıklar için mahallelere mavi çöp konteynerleri konuldu.
Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık görevlileri tarafından konulan konteynerlerin, kağıt, karton, plastik ve metal atıklar için kullanılması isteniyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması için başlatılan "Sıfır Atık" uygulamasında pilot ilçe seçildiklerini belirtti.
Uygulamalarla Türkiye için örnek olacaklarını kaydeden Acar, vatandaşların bu konudaki duyarlılığının büyük önem taşıdığını dile getirdi.
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