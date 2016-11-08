Kızılcahamam'da “Mesleki ve Teknik Eğitim Kardeşliği” toplantısı

ANKARA (AA) – Kızılcahamam ilçesinde “Mesleki ve Teknik Eğitim Kardeşliği” toplantısı düzenlendi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ilçedeki bir otelde düzenlenen toplantıya Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İbrahim Erdoğan, Kızılcahamam Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve ilgililer katıldı.

Toplantıda genç nesillere yaşadıkları yerler dışında diğer bölgeleri, kültürleri ve farklılıkları tanıma imkanı sağlanması, okullar arasında bilgi ve yayın alışverişlerinin gerçekleştirilmesi, okullar arasında teknolojik gelişmelerin paylaşılması ve iletişim ağı oluşturulması, okullar arasında çalışma ziyaretlerinin planlanması konuları görüşüldü.