Kızılcahamam'da Millet Bahçesinde çalışmalar başladı
ANKARA (AA) – Kızılcahamam İlçesi Akçay Mahallesinde yapılması planlanan Millet Bahçesi için zemin etüd çalışmalarının başladığı bildirildi.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, "31 Mart’ta yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermeyeceğiz" sloganı ile çıktıkları yolda ilk adımı attıklarını belirtti.
Acar, Millet Bahçesi'nin Yeni Devlet Hastanesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi arka tarafında bulunan arazi üzerine yapılacağını belirterek, ""Millet Bahçesi zemin etüd çalışmalarımız başlamıştır. İlçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.
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