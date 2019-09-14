Kızılcahamam'da “Mutlu Bir Gün” etkinliği
ANKARA (AA) – Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, kentte tedavisi süren çocuklar için "Mutlu Bir Gün" etkinliği gerçekleştirildi.
Kentteki çeşitli hastanelerde uzun süre boyunca kanser tedavisi görmüş ve halen görmekte olan çocuklar ve yakınlarıyla organ nakli olan ve nakil bekleyen çocuklar için "Mutlu Bir Gün" etkinliği Kızılcahamam'da düzenlendi.
İlçedeki bir otelde organize edilen etkinliğe, çocukların ve ailelerinin yanı sıra Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ali Haberal, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar katıldı.
Organizasyonda, sponsorlara plaket verilirken, tedavi sürecinin stresinden uzaklaşan çocuklar ve yakınları Kızılcahamam'da keyifli bir gün geçirdi.
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Kızılcahamam'da “Mutlu Bir Gün” etkinliği
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