Kızılcahamam’da off-road yarışları düzenlenecek

ANKARA (AA) – Kızılcahamam Kaymakamlığı, Kızılcahamam Belediye Başkanlığı ve Off-Road Doğa Sporları Kulübü tarafından ilçede off-road yarışları düzenlenecek.

Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ankara Doğa Sporları ve Off-Road Klübü Başkanı ve Kızılcahamam Orman İşletme Müdürü ile birlikte Kızılcahamam’da saha çalışmaları yaparak yer tespitinde bulundular. Yarışların Karacaören Mahallesinde yapılması kararlaştırıldı.

Kaymakam Aksoy, şu bilgileri verdi:

"Bölgemizin doğa sporları merkezi olma hedefiyle sürdürdüğümüz alan çalışmalarında, Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Acar, Ankara Doğa Sporları ve Off-Road Klübü Başkanı Sayın Kemal Şahin, Orman İşletme Müdürümüz Sayın Alper Yılmaz ve ekibi ile ilçemiz off-road sporuna gönül verenlerinden Sayın Yavuz Yiğiter ile birlikte ilçemiz arazi araçları alternatif alanlarını sahada çalışmaya başladık. Umuyorum ki Kaymakamlığımız, Belediyemiz, kamu kurumlarımız ve tüm yerel paydaşlarımızla doğa sporlarının ulusal şampiyonalarını ilçemizde gerçekleştirerek kurumsal kapasitemiz geliştireceğiz."

Belediye Başkanı Süleyman Acar ise "Bu yıl düzenleyeceğimiz ve geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz off-road yarışması için Karacaören’i belirledik." dedi.