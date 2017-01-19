Kızılcahamam'da TEOG birincisine ödül

ANKARA (AA) – Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 1. döneminde Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sınavında ilçe birincisi olan öğrenciyi ödüllendirdi.

8. sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda 119 net yaparak ilçe birincisi olan Orhangazi Ortaokulu öğrencisi Şeyma Özkan ile branş öğretmenleri, Karakuş’u ziyaret etti.

Özkan ve öğretmenlerine başarıdan dolayı teşekkür eden Karakuş, “Şeyma ile gurur duyuyorum. Bu başarının diğer öğrencilerimize de örnek olmasını dilerim.” dedi.

Şeyma Özkan ise başarısını öğretmenlerinin rehberliğinde disiplinli ve planlı çalışmaya borçlu olduğunu ifade etti.